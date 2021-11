Developres Bella Dolina Rzeszów lepszy od Radomki. Znakomity powrót Bruny Honorio do Radomia

To już dziewiąte zwycięstwo Developresu w tym sezonie w dziesięciu spotkaniach.

Starcie można śmiało nazwać pojedynkiem dobrych znajomych. Radomka to zdecydowanie drużyna, z którą w ostatnich latach Developres się mierzy. Wystarczy przypomnieć przygotowania do obecnego sezonu, kiedy ten duet rozegrał między sobą, aż cztery sparingi. Dodatkowo na linii Radom - Rzeszów doszło przed sezonem do wymiany. Do Developresu trafiła Bruna Honorio z Radomki, a w drugim kierunku powędrowały Alexandra Lazić i Zuzanna Efimienko-Młotkowska.

Brazylijka pokazała, że świetnie czuje się w radomskiej hali, bo brylowała od początku do końca meczu. Atakowała często i skutecznie.

Pierwszy set zwiastował wyrównane i emocjonujące spotkanie. Lepiej zaczęły gospodynie, odskoczyły w pewnym momencie już na cztery punkty (12:8), ale rzeszowianki krok po kroku zniwelowały straty i to z nawiązką. Gdy wydawało się, że jest po sprawie, bo po ataku Honorio Developres miał dwie piłki setowe, miejscowe poderwały się. Najpierw doprowadziły do gry na przewagi, a potem dwoma skutecznymi blokami zakończyły seta.