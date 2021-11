Developres Bella Dolina Rzeszów podejmuje rewelacyjnego beniaminka z Opola

Developres, to jedyny w tym sezonie niepokonany zespół w lidze. Forma „Rysic” idzie w górę, czego dowodem są coraz bardziej okazałe zwycięstwa. W dwóch ostatnich nie straciły nawet seta.

W trzech ostatnich meczach (nie licząc meczu o Superpuchar) rzeszowianki „obijały” jednak drużyny z ogona Tauron Ligi, tym razem przyjdzie im się zmierzyć z rewelacyjnymi na początku sezonu opolankami. Żaden beniaminek od kilku lat nie zanotował takiego startu rozgrywek w ekstraklasie. Lepiej rozpoczął swój pierwszy sezon Chemik Police, ale to było w 2013 roku i poprzedzone to było zatrudnieniem w Policach kilku gwiazd i to ze światowej półki.

Zespół włoskiego trenera Nicoli Vettoriego po sześciu meczach ma 10 punktów i 4. miejsce w tabeli. Sezon zaczął od porażki 0:3 z Chemikiem, ale potem „Wilczyce” pokonały m.in. kandydujące do medali zespoły z Radomia i Legionowa, a trzeba dodać, że klub nie brylował specjalnie na rynku transferowym. Z Volley Wrocław przyszły Weronika Wołodko i Anna Bączyńska oraz dwie Brazylijki, które zdawało się, że najlepsze lata mają za sobą. Vivian Pellegrino w poprzednim sezonie grała bowiem w 1-ligowym PWSZ Tarnów, a Regiane Bidias miała za sobą fatalny sezon w Pałacu Bydgoszcz.