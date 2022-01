Developres Bella Dolina Rzeszów pokonał Prometey Dnipro Kamieńskie. Czwarta wygrana "Rysic" w Lidze Mistrzyń

Na swoim terenie "Rysice" w tym sezonie Ligi Mistrzyń są nie do ruszenia. Wygrana nad mistrzem Ukrainy jest ich trzecim zwycięstwem w Rzeszowie.

W pierwszym secie wszystko poszło zgodnie z planem. Początkowo rzeszowianki objęły niewielkie prowadzenie, ale rywalki nie dawały za wygraną. Kluczowy moment nastąpił przy stanie 8:7, kiedy to zaczęła się seria rzeszowianek. Złapane w niewygodnym ustawieniu przeciwniczki nie mogły sobie poradzić m.in. z zagrywką Jeleny Bagojević. Skończyło się to prowadzeniem gospodyń 13:7. Developres kontrolował wynik, choć w końcówce na zbyt dużo pozwolił przeciwnikowi i w pewnym momencie zrobiło się nerwowo.

Niebezpiecznie zrobiło się w drugim secie. Prometey prowadził już 14:17. Potem nastąpiła dość niecodzienna sytuacja. Ukraiński zespół wywalczył 18 punkt, ale podczas długiej akcji trener Ivan Petkov sygnalizował błąd. Sędziowie sprawdzili to na wideoweryfikacji i dostrzegli błąd, ale zespołu z Ukrainy. Punkt dostał Developres i to dało drużynie z Rzeszowa dodatkowego impulsu. "Rysice" odwróciły losy seta, po asie serwisowym Anny Stencel wyszły na prowadzenie 19:17. Na tym emocje jednak się nie skończyły, bo chwilę potem to ekipa z Kamieńskiego prowadziła 21:19, by znów je oddać na rzecz gospodyń (22:21). W decydującej akcji seta rzeszowianki obroniły atak Lory Kitipowej, a kontrę wykończyła Bruna Honorio.