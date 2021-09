Developres Rzeszów bez wygranej w turnieju Amica Cup

Developres pojechał do Szamotuł tylko bez Gabrieli Polańskiej. Środkowa boryka się z urazem mięśnia i musi jeszcze trochę odpocząć od gry. Oprócz tego w zespole zadebiutowały Katarzyna Wenerska i Kara Bajema, które trenowały z drużyną od poniedziałku.

Najciekawiej było już pierwszego dnia. Developres zmierzył się z Chemikiem Police i choć to tylko towarzyski turniej, to nie było odpuszczania. Kibicom mogła się podobać walka o każdą piłkę, widać było, że oba zespoły mają między sobą na pieńku i czy to sparing, czy mecz ligowy, to nie ma odpuszczania. Ekipa z Polic wciąż oficjalnie nie ma trenera, drużynę poprowadził Marek Mierzwiński, ale nieoficjalnie mówi się, że pierwszym będzie Jacek Nawrocki.