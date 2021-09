Developres Rzeszów – BKS Bielsko-Biała: Wygrana cieszy, ale jest też niedosyt [OPINIE]

- Pierwsze koty za płoty – mówi Bartłomiej Dąbrowski, drugi trener Developresu. - Te nasze pierwsze mecze zawsze były dla nas trudne. W poprzednim roku z Wrocławiem, czy wcześniejsze, nie były takie do zera, zawsze mieliśmy problem z ograniem rywala, tym razem było podobnie. Wynik cieszy, fajnie że wygraliśmy, ale zdajemy sobie sprawę, że dużo pracy przed nami.

Rzeszowianki rozpoczęły to spotkanie bardzo dobrze. Ataki Bruny Honorio i Jeleny Blagojević pozwoliły gospodyniom odskoczyć w pierwszej partii i dowieźć prowadzenie do końca. W drugiej odsłonie przyjezdne również nie miały zbyt wiele do powiedzenia, ale gdy wydawało się, że to będzie szybki mecz, sytuacja się odwróciła i to BKS zaczął wygrywać poszczególne sety.