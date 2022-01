Developres Rzeszów czekają zakręcone dwa tygodnie. Zagra u siebie, na wyjeździe, Ligę Mistrzyń i Puchar Polski

Rozgrywek jest sporo, ale cel drużyny prowadzonej przez trenerów Stephane’a Antigę i Bartłomieja Dąbrowskiego jest jeden wygrać wszystko, co się da. Klub od początku sezonu jasno określił cele postawione drużynie, która ma walczyć o mistrzostwo Polski, Puchar Polski i jak najlepszy wynik w Lidze Mistrzyń. Jak się przygotować na taki rozgrywkowy miszmasz zapytaliśmy trenerów.

- Właściwie to przygotowania idą dwutorowo, bo generalnie skupiamy się tylko na najbliższym, ale skłamałbym mówiąc, że to, co przed nami nie jest ważne i nie ma wpływu na naszą pracę - mówi Bartłomej Dąbrowski. - W pewnym stopniu wyznaczamy program treningów na dłuższy okres. Wyznaczamy mecze, w których w teorii powinniśmy sobie poradzić i przed nimi można potrenować nieco mocniej, tak żeby na następny mecz być w lepszej dyspozycji. Treningi są inne, rotujemy siłami i zakładamy różne plany, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie ma jednak miejsca na jakiekolwiek zaniedbania, czy odpuszczanie. Dla nas każda gra, jest jak mecz o mistrzostwo Polski. W tabeli jest ciasno i każdy punkt się liczy.