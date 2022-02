Developres Rzeszów gra na wyjeździe z Uni Opole. „Rysice” kontra „Wilczyce” w czwartek

Mecz odbędzie się już w czwartek (godz. 17.30, transmisja Polsat Box), gdyż zespół z Podkarpacia już we wtorek musi zagrać w Kaliningradzie z Lokomotiwem. Jeśli rzeszowianki wygrają w Opolu, a z pewnością będą faworytem tego starcia, to odniosą 15 z rzędu zwycięstwo (biorąc pod uwagę wszystkie oficjalne rozgrywki). To seria godna pozazdroszczenia przez inne zespoły. Jeszcze ważniejszy dla rzeszowianek jest fakt, że od kilku spotkań wygrywają za trzy punkty, co na początku sezonu było dla Developresu problemem.