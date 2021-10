Developres Rzeszów pokonał ŁKS Łódź. Trzecia wygrana "Rysic" w tym sezonie [RELACJA, ZDJĘCIA]

Spotkanie trwało ponad dwie i pół godziny, ale nie można go nazwać siatkarską ucztą. Po obu stronach wiele było błędów i nieskończonych ataków. Forma siatkarek pozostawia wiele do życzenia, ale na poziom emocji w tym spotkaniu kibice narzekać nie mogą. Sytuacja na boisku zmieniała się wiele razy, dużo było długich wymian i efektownych obron. Choć w końcówce tie-breaka rzeszowianki wysoko prowadziły, to wygranej nie mogły być pewne niemal do samego końca. Ostatecznie jednak to miejscowe cieszyły się ze zwycięstwa powiększając liczbę ligowych zwycięstw nad ŁKS-em do 11.

Rzeszowianki fatalnie zaczęły to spotkanie w ataku. Próbowały ze skrzydła, ze środka i z pipe’a, ale albo rywalki wszystko podbijały, albo piłka wędrowała w aut. Na szczęście błędy popełniały też rywalki i tylko dzięki temu sprawa nie rozstrzygnęła się już na początku partii, choć ŁKS dwa razy zbudował czteropunktową przewagę (0:4, 5:9), ale na krótko, bo stan szybko się wyrównywał.