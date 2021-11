Developres Rzeszów pokonał na wyjeździe Budowlanych. Jeden punkt został jednak w Łodzi

Kto myślał, że Developres wygra gładko w Łodzi, chyba mocno się rozczarował. Budowlani postawili liderowi tabeli trudne warunki. Bardzo dobrze zagrywały, przyjmowały i blokowały. Dodatkowo przebudziła się Ana Cleger. Kubanka dotychczas mocno rozczarowywała, a tym razem rozegrała najlepszy mecz tym sezonie. Atutem Developresu była z pewnością szersza kadra. Gdy skuteczność zaczęła spadać Karze Bajemie, zmieniła ją Ana Kałandadze, z dobrym skutkiem, potem była zmiana powrotna. Dobre wejście zanotowała też Dominika Witowska.

Początek pierwszego seta był wyrównany. Łodzianki lepiej przyjmowały, ale nie przekładało się to na lepszą skuteczność w ataku. Gdy skutecznym atakiem popisała się Ana Cleger gospodynie prowadziły 11:9. Dwupunktowe prowadzenie miejscowych nie utrzymało się długo. Developres zdobył cztery punkty z rzędu i to Rzeszów był na dwupunktowym prowadzeniu, którego nie oddał do końca seta, choć łodzianki do końca nie chciały oddać pola.