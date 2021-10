Developres Rzeszów wygrywa na wyjeździe z Pałacem Bydgoszcz. Popis Any Kałandadze

Developres zaczął to spotkanie od mocnego uderzenia. W pierwszym secie przewaga wicemistrzyń Polski szybko rosła. Katarzyna Wenerska i Kara Bajema rozstrzelały rywalki zagrywką i po kilku chwilach było 1:9. To ustawiło tę partię, a rzeszowianki spokojnie powiększały przewagę.

Kto myślał, że to spotkanie będzie spacerkiem dla Developresu mocno się pomylił. Bydgoszczanki pokazały pazur już w drugim secie. Po wyrównanym początku miejscowe zbudowały niewielką przewagę. Od początku tej partii na boisku pojawiła się Zuzanna Szperlak i gra Pałacu wyglądała znacznie lepiej. Szczególnie poprawiło się przyjęcie i Developres w tym polu nie miał tak dużej przewagi, jak w pierwszym secie. Gdy Leticia Hage zablokowała Karę Bajemę było 20:17 dla miejscowych, które można powiedzieć „były już w ogródku i witały się z gąską”. Trener Antiga posłał wtedy do boju Anę Kałandadze i to był strzał w dziesiątkę. Gruzinka przedstawiła się rywalkom trzema skutecznymi atakami, po których Developres najpierw wyrównał, a zaraz potem wyszedł na prowadzenie, potem Ana zapunktowała blokiem, a na koniec posłała dwa asy serwisowe.