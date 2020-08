Developres Rzeszów zremisował w sparingu z Radomką Radom

Każda z drużyn wygrała w tym sparingu po dwa sety, choć wydawało się, że po dużej przewadze w pierwszej partii potoczy się on pod dyktando drużyny z Rzeszów.

Developres wrócił do dobrej gry w kolejnej odsłonie. Odskoczył rywalkom na kilka oczek i kontrolował wynik do końca trzeciej odsłony, choć w końcówce Radomce niemal udało się doprowadzić do remisu.