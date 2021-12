Developres wygrywa w Bielsku. Od 2:0 do 3:2. Duże emocje i nerwy, ale jest zwycięstwo numer 11!

Przez pierwsze dwa sety Developres nie pozwalał niżej notowanym rywalkom praktycznie na nic. Robił, co chciał. Prowadził 2:0. Kolejne dwie partie po wyrównanej walce wygrały bielszczanki. Tie-break już bez sensacji dla rzeszowianek, które zapewne odczuwały trudy dalej podróży na Ukrainę na pojedynek Ligi Mistrzyń, ale szkoda straconego punktu, bo ten mecz był do wygrania 3:0. Pozostał więc niedosyt. To piąte zwycięstwo teamu z Rzeszowa w tym sezonie w stosunku 3:2.