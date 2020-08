Dewastacja rzeźby w kościele salezjanów w Przemyślu. Młody mężczyzna w trakcie nabożeństwa rozbił figurę Anioła z kropielnicą [ZDJĘCIA]

- We wtorek ok. godz. 17.30, w kościele Księży Salezjanów w Przemyślu, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu miał miejsce profanacyjny atak. Do kościoła wtargnął młody mężczyzna i zniszczył zabytkową figurę "Anioła z kropielnicą". Ten bluźnierczy atak miał miejsce podczas nabożeństwa z udziałem wiernych...

- Co dzieje się w głowach ludzi, że zdolni są do takich czynów, które wprost uderzają w Katolików i ich wartości Skąd taki poziom nienawiści, pomieszany z agresją?Jakieś demoniczne opętanie? To wznieca nienawiść wśród ludzi do katolików i tego, co katolickie?

Jest wielka potrzeba wynagradzania za te wszystkie akty profanacji i bluźnierstw i jest to zadanie dla tych, którzy mienią się mianem katolików - dziwi się w swoim wpisie radny Lasek.

AKTUALIZACJA GODZ. 14.30

Chodzi o dużą figurę anioła ze skrzydłami, które w rękach trzyma kropielnicę. Stała ona przy prawym, bocznym wejściu do kościoła. Po zrzuceniu jej na podłogę, zniszczone zostały skrzydła, oderwała się również głowa figury.