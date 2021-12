Długo się łupem nie nacieszył. Złodziej w Nisku wpadł tuż po kradzieży

Policjanci ustalili, że kobieta pracująca w sklepie, pozostawiła na zewnątrz na stojaku niezabezpieczony rower. Gdy po kilku godzinach wyszła przed sklep, roweru już tam nie było. Od razu skojarzyła sprawcę, gdyż pamiętała, że tego dnia w sklepie był mężczyzna, który już miał na swoim koncie drobne kradzieże. Okazało się również, że mężczyzna był widziany, jak tego dnia jechał na rowerze.

Przypuszczenia poszkodowanej potwierdził zapis z monitoringu. Widać na nim, dobrze znanego jej mieszkańca Niska. Kobieta powiadomiła policję. Sprawca był znany również mundurowym, którzy od razu pojechali do miejsca jego pobytu. 39-letni mężczyzna, zdziwiony widokiem policjantów, szybko przyznał się do kradzieży roweru spod sklepu. Tłumaczył się, że jednoślad nie był zapięty i wziął go, żeby szybciej dostać się do domu. 39-latek usłyszał już zarzuty, a rower wrócił do właścicielki.