Dni Mielca 2021. Na scenie zaśpiewała m.in. Reni Jusis [ZDJĘCIA]

NOWE UWAGA! Zmiany w prawie drogowym. Na nowy samochód założysz stare tablice rejestracyjne, łatwiej czasowo wycofasz z ruchu auto: 29.08.2021

To już pewne, z początkiem roku usunięte zostaną kolejne bariery biurokratyczne dotyczące samochodów oraz spadną opłaty. Między innymi dzięki coraz szybciej postępującej obywatelskiej cyfryzacji. Najwięcej skorzystają ci, którym marzy się, by raz uzyskane "blachy" z numerem rejestracyjnym mieć na całe życie - zmieniać samochód, zmieniać same tablice (wskutek zużycia) ale nie dane rejestracyjne, ulubione cyfry i litery.