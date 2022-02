Do 100 złotych dofinansowania na zakup dekodera do telewizora. Rząd chce szybkiego podjęcia przez Sejm ustawy

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej została zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską. W miejsce dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 pojawi się nowy DVB-T2/HEVC. Modyfikacja jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej.

- Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku - twierdzi dział Cyfryzacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest jednak jeden duży minus tej zmiany. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego telewizora w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. To wydatek ok. 100 złotych.

Rząd, mając na uwadze przewidywane wpływy ze sprzedaży uwalnianych częstotliwości, chce dofinansować zakup dekodera, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. W trybie pilnym do Sejmu został skierowany projekt ustawy o dopłacie.