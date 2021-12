Do Akademii Głogovii Głogów Małopolski uczęszcza blisko 200 dzieci, w tym również dziewczynki

- Pomysł na stworzenie tak młodej grupy treningowej zrodził się z potrzeb rodziców. Podczas treningów poza obyciem z piłką, dzieci mają okazję rozwijać się motorycznie pod okiem profesjonalnego trenera Krystiana Jacka. Sprawność ruchowa jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego kładziemy na to duży nacisk. Nie zapominamy też o dobrej atmosferze i zabawie, bo to jest w tym wieku najważniejsze, sukcesy przyjdą same