Dodatek osłonowy zrekompensuje wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Można już składać wnioski

Można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, który ma łagodzić wyższe ceny energii elektrycznej i gazu. Mamy na to czas do końca stycznia. Warto się starać, gdyż wieloosobowa rodzina może otrzymać nawet ponad 1400 złotych dopłaty. Według szacunków wsparciem tym ma zostać objętych aż 7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Na ulgi mogą liczyć również przedsiębiorcy.

Dodatek osłonowy to kolejny element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma złagodzić rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności. Inne elementy to wprowadzone już obniżki akcyzy na paliwa, co poskutkowało m.in. spadkiem cen na stacjach, oraz podatku VAT na gaz.

Wysoka inflacja to nie tylko problem Polski, ale wielu innych państw. Powodami są m.in. pandemia koronawirusa, szantaż gazowy Rosji oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej. Polska zalicza się do tych krajów, które wprowadzają różne mechanizmy, które w mają łagodzić mieszkańcom szalejący wzrost cen.