Dodatkowe pieniądze dla gmin i miast z Podkarpacia na wodociągi i kanalizację. Te 30 samorządów dostało najwięcej [RANKING]

To nowa pula pieniędzy z budżetu centralnego, przeznaczona na wsparcie samorządów, które mają największe braki w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Z nowej puli pieniędzy 1 mld trafiło do 910 gmin na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł do 1528 gmin na budowę sieci kanalizacyjnych. W województwie podkarpackim ponad 200 mln złotych przekazano samorządom na budowę wodociągów, a prawie 144 mln złotych na kanalizację.

- Pieniądze te gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024. Z tym że w tym okresie gmina powinna wydać co najmniej równowartość otrzymanych pieniędzy na inwestycje w zakresie wodociągów lub kanalizacji

- twierdzi wiceminister finansów Sebastian Skuza.