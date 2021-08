Doktor hab. n. med. Andrzej Cieśla: To najlepszy czas na szczepienie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy

Szczepienia przeciwko COVID-19 trwają już kilka miesięcy, a wciąż wiele osób jest nadal niezaszczepionych. Dlaczego tak się dzieje? Nie boimy się już czwartej fali pandemii koronawirusa?

Ci, co chcieli się zaszczepić, już to zrobili, dotyczy to połowy społeczeństwa. Niestety, nie zahamuje to rozprzestrzeniania się zakażeń wśród reszty nieuodpornionych osób w przypadku kolejnej fali wzrostu zachorowań na COVID-19. W przypadku osób nieuodpornionych 30 procent to osoby nieprzekonane, a 20 procent jednoznacznie przeciwne szczepieniu. Jeżeli udałoby się przekonać tę jedną trzecią społeczeństwa, która waha się, byłaby szansa zablokowania nawrotu rozprzestrzeniania pandemii.