"Dolina Wisłoka" w Rzeszowie dla zieleni i rekreacji. Około 83 ha terenu dostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kiedy?

Decyzja radnych zapadła na sesji RM Rzeszowa z 28 września. W uchwale chodzi o to, żeby wyznaczyć wstępnie to, w jaki sposób zagospodarowane mają zostać oba brzegi Wisłoka od mostu Lwowskiego, przez most Załęski do granicy stolicy Podkarpacia.

Jak czytamy w zatwierdzonej uchwale, radni chcą, aby miasto kontynuowało zagospodarowanie terenów pod rekreację i stworzyło tam bulwary. Podkreślają również konieczność ochrony doliny rzeki, m. in. poprzez zachowanie jej funkcji klimatycznych jak wietrzenie miasta, wskazanie terenów do wypoczynku i aktywności na wolnym powietrzu, czy ustalenie zasad zabudowy biorąc pod uwagę, że są to tereny zagrożenia powodzią.