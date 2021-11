Dom bez pozwolenia do 70 mkw. będzie już można budować od 2022 r.

Polski Ład, czyli ogłoszony plan reform, wprowadza rewolucyjne zmiany dla chcących budować domy. Końcem października br., prezydent RP podpisał ustawę, która umożliwi wzniesienie domu do 70 mkw. bez pozwolenia na budowę. Nowe rozwiązania wejdą w życie 2 miesiące po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić w najbliższym czasie.

Budowa domku na podstawie zgłoszenia

Nowe przepisy do minimum ograniczą formalności. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu do 70 mkw., bez pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Okres budowy dzięki temu można skrócić o kilka tygodni. Dzięki zmianom inwestor może zaoszczędzić kilka tysięcy złotych. Jednak to inwestor przejmuje na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową i ewentualne błędy.