Domagają się przywrócenia połączeń kolejowych na Ukrainę. Jest już ponad 1100 podpisów pod internetową petycją

Przed wybuchem pandemii z Przemyśla na Ukrainę kursowało kilka pociągów. Szczególną popularnością cieszyły się bezpośrednie połączenia do Kijowa, realizowano szybkimi, ukraińskimi pociągami Hyundai. Były popularne wśród Ukraińców jadących do Polski do pracy i na studia, ale również wśród polskich turystów, którzy po zaledwie ok. sześciu godzinach docierali z Przemyśla do stolicy Ukrainy.

Niestety, wiosną ub. roku, po tym, jak z powodu obostrzeń sanitarnych została zamknięta polsko-ukraińska granica, zawieszono również kursowanie pociągów z i na Ukrainę. Później stopniowo otwierane były drogowe przejścia graniczne z naszym wschodnim sąsiadem, również piesze. Jednak kolejowe dla ruchu pasażerskiego nadal jest nieczynne.