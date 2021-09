Dominik Kida blisko wyjazdu na mistrzostwa świata: Trener mówi, że jestem numerem 1

- Z każdą kolejną walką było coraz trudniej. Dwaj pierwsi stylowo mi leżeli, ale trzeci to już nie – mówi Dominik. - Wysoki, długie ręce, taki spryciarz, no i do tego mańkut. Nie chciał się bić, tylko czekał na mój ruch, żebym go atakował, a on wtedy wyjdzie z kontrą. Trudny był do rozszyfrowania. Nie pasował mi stylowo, ale najważniejsze, że udało się go rozgryźć, nie ryzykowałem i to dało efekt, choć pewnie nie była to zbyt ładna walka w moim wykonania. Nie zawsze się da wygrywać ładnie. U sędziów wygrałem wszystkie rundy, może nie były one widowiskowe, ale najważniejsza jest zwycięstwo.