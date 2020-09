Dominik Kida i Stal Rzeszów najlepsi w Międzynarodowym Pucharze Karpat im. Lucjana Treli

- Przede wszystkim cieszę się, że wszystko doszło do skutku, bo nie ukrywam, do ostatnich godzin nie byłem pewien czy się uda. W tych czasach nic nie jest pewne - mówi Andrzej Niedziałek, trener koordynator Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego i inicjator turniejów o Puchar Karpat. - Dla większości bokserów to bardzo ważny start. Po pierwsze wielu z nich od kilku miesięcy nie boksowała poza salą treningową, po drugie przed nami mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.