Dominika Lonc, sędzia piłkarska: Początki bywały trudne. Głównie przez stereotypy [ROZMOWA]

Jak przebiega "martwy" okres w sędziowaniu? Do początku sezonu jeszcze dwa miesiące. Brakuje adrenaliny, która towarzyszy podczas sędziowania spotkań piłkarskich? Martwym okresem nazywamy przerwę pomiędzy rozgrywanymi sezonami czy rundami. Można zaliczyć go do wakacji sędziowskich, ale czy to tak wygląda w rzeczywistości? Poniekąd tak, odpoczęłam fizycznie i psychicznie, jednak nie można wypaść całkowicie z rytmu. Cały czas należy podtrzymywać motorykę i przygotowywać się do kolejnych egzaminów (kondycyjnych oraz teoretycznych). Czy brakuje adrenaliny? Oczywiście, że tak! To hormon, który towarzyszy przez większość przeprowadzonych spotkań. Brakuje mi tego meczowego przygotowania, wyjazdów oraz ludzi, z którymi współpracuję i bez których to nie miałoby sensu.

Co spowodowało że zdecydowałaś się na taki niszowy zawód wśród kobiet?

To pytanie zadaję sobie do tej pory i nadal mam problem z odpowiedzią. Taki paradoks w moim życiu. Od dziecka gram w siatkówkę i nagle jeden mecz zmienia wszystko. Historia zaczęła już się tworzyć wiele lat wcześniej. Już jako małe dziecko odwracano mnie od boisk, a na uspokojenie rzucano piłkę (uśmiech). Pochodzę ze sportowej rodziny, co wiązało się z licznymi wyjazdami na mecze – co ciekawe z wielką ochotą a czasem nawet płaczem, że jednak nie mogę pojechać. Zostałam zaszczepiona przez dziadka oraz tatę, którzy już wtedy mieli czynny udział w podwórkowej piłce nożnej. Pewnego razu zostałam poproszona przez jednego z sędziów o zostanie jego asystentem na meczu juniorów (zazwyczaj wyznaczany zostaje jeden sędzia związkowy) i to był przełomowy moment w moim życiu. Nie miałam jeszcze 18-stu lat i nie wiedziałam do końca czy temu podołałam, ale poczułam, że mogę spróbować podejść do egzaminów na sędziego piłki nożnej. Zapisałam się na kurs i od tego się zaczęło – nie marzyłam jeszcze wtedy o tym etapie na którym jestem obecnie. Jednak dodam, że tato nie był zadowolony znając realia i mniej przyjemne strony futbolu. Początki bywały trudne, brak doświadczenia, młody wiek i to co najbardziej poruszało – płeć. Odczuwalne jest to zwłaszcza na najniższym szczeblu rozgrywkowym, gdzie panują jeszcze stereotypy, że kobieta i piłka nożna nie mogą iść w parze. Jednak mimo wszystko nauczyłam się rozmawiać i panować nad atmosferą meczu, często rozładowując ją śmiechem lub żartem. Tego wszystkiego nauczyli mnie po części koledzy, z którymi miałam przyjemność prowadzić mecze jak i sami zawodnicy.