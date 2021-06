Dominika Witowska nową środkową Developresu SkyRes Rzeszów

Witowska pochodzi z Rzeszowa, tu mieszkają jej rodzice, ale sama nie grała nigdy w rzeszowskim klubie. Sportową przygodę zaczynała w MKS-ie San-Pajda Łańcut. Klub potem przeniósł się do Jarosławia. Zanim skończyła 20 lat, trafiła do 2-ligowego Nike Węgrów, gdzie próbowano ją przestawić na atakującą. Potem przeniosła się do Chemika II Police, jednocześnie wracając na pozycję środkowej. W latach 2017-20 występowała w Uni Opole, wraz z którym awansowała do 1 ligi. Gdy jako podstawowa zawodniczka Uni zajęła z tym zespołem 2. miejsce na zapleczu Tauron Ligi, zdobywając 187 punktów w sezonie, w tym 67 blokiem, zainteresował się nią BKS Bielsko-Biała.