NOWE GORĄCY TEMAT „Ktoś się może tutaj zabić”. Kraksa po kraksie na „zakręcie śmierci” trasy Tour de Pologne Amatorów w Arłamowie. Zobacz zdjęcia!

- Organizator powinien o to zadbać. My zabezpieczamy tylko trasę – mówili policjanci, którzy pomagali amatorskim kolarzom wydostać się z rowu, do którego co chwilę wpadali. Jutro tym niebezpiecznym odcinkiem będą jechać zawodowcy podczas 3. etapu Tour de Pologne 2021.