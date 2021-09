Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi jeszcze nabór wniosków

Jak informuje Alicja Dubas z rzeszowskiego Funduszu, to skutek zgłaszanych potrzeb w tym zakresie przez mieszkańców regionu. Przeznaczona na ten cel kwota to 39 tys. złotych.

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 metrów sześciennych przewidziano dofinansowanie w wysokości do 30 procent kosztów kwalifikowanych, to jest nie więcej niż 4 500 zł, przy czym maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 tys. złotych.

Na terenie, na którym warunki gruntowo-wodne nie pozwalają na postawienie małej oczyszczalni, można wykonać zbiornik na ścieki, z którego będą one wybierane. Pomoc finansowa w tym przypadku może wynieść również do 30 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 800 złotych. Maksymalny koszt kwalifikowany nie może być jednak większy niż 6 tys. złotych.