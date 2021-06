Dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Kampania wyborcza była dobrą promocją Rzeszowa. Wszystkie media o niej mówiły

Dr Hubert Kotarski, socjolog z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówi, że troszkę zdziwiły go wyniki wyborów na prezydenta Rzeszowa. - Nie fakt, że Konrad Fijołek wygrał, tylko, że uczynił to w pierwszej turze - przyznaje. - Zresztą samego szczęśliwego zwycięzcę też to nieco zaskoczyło.

Dr Hubert Kotarski, socjolog z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówi, że troszkę zdziwiły go wyniki wyborów na prezydenta Rzeszowa. - Nie fakt, że Konrad Fijołek wygrał, tylko, że uczynił to w pierwszej turze. Te wcześniejsze badania sondażowe przed samym aktem wyborczym wskazywały wprawdzie, że ta różnica do 50 procent będzie niewielka, ale jednak nie uda się tego progu przeskoczyć. Zatem to mnie zdziwiło. Zresztą widziałem, że samego szczęśliwego kandydata - zwycięzcę także nieco zaskoczyło, że udało się i to znacznie pokonać kontrkandydatów. Ponad 6 procent to spora nadwyżka. Socjolog pytany o wyniki pozostałych kandydatów, ocenia tak: - Nie są jakimś zaskoczeniem. Jeżeli spojrzymy na wyniki wyborów samorządowych z 2018 roku i teraz dodalibyśmy wynik pani Ewy Leniart i pana Marcina Warchoła, to w liczbach bezwzględnych jest podobny do wyniku, jaki uzyskali wówczas radni PiS.

Czy można ten wynik wyborów przekładać na nastroje ogólnopolskie, dopatrywać się głębszego znaczenia, symbolu?

- Aż tak dalekich wniosków bym nie wyciągał. Zwróćmy też uwagę na to, że choć pan Konrad Fijołek startował jako przedstawiciel całego wachlarza partii opozycyjnych, to jednak przez całą kampanię bardzo mocno wybrzmiewały raczej hasła samorządowe. Charakterystyczne jest, że właściwie ci przywódcy z pierwszej linii, którzy poparli kandydata, pojawili się wyłącznie na początku, kiedy na rzeszowskim Rynku ogłoszone zostało, że Konrad Fijołek wystartuje. Właściwie później tych czołowych polityków nie było. Pojawiali się przede wszystkim samorządowcy, prezydenci największych miast w Polsce, czy przedstawiciele samorządu. Dlatego aż tak dalekich analogii do dużej polityki warszawskiej i wyborów parlamentarnych bym nie szukał, choć niewątpliwie opozycja będzie chciała pokazać, że jest to sukces.

Uważa, że z drugiej strony pewnie też dla obozu Zjednoczonej Prawicy, będzie to cenna wskazówka, lekcja, że trzeba wyciągnąć wnioski i przeprowadzić analizę.

Niektóre media komentują: "sromotna porażka PiS". Można to aż tak odczytywać?

- Nie. Aż tak bym na to nie patrzył. Jeżeli spojrzymy w szerszej perspektywie na wybory samorządowe, to ten wynik PiS jest podobny, tzn. tu w żaden sposób nie odbiega od tego, co działo się wcześniej. Dodaje też, że te wybory były specyficzne, bo odbywały się w trakcie trwania pandemii. - I dokonywanie porównań z tym, co działo się wcześniej jest trudne, bo żyliśmy w całkiem innym świecie. Można się zastanawiać, czy frekwencja mogła być wyższa, chociaż wydaje mi się, że była i tak wysoka. Socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego dostrzega, że cała kampania była dobrą reklamą, promocją miasta, bo właściwie wszystkie media lokalnej i ogólnopolskie mówiły o Rzeszowie. Rekordowa była liczba debat i w telewizji publicznej i w stacjach komercyjnych. Jak przy wyborach prezydenta Polski.

- Zaczęto o Rzeszowie mówić i się nim interesować. Pokazywano z drona zdjęcia miasta. To też dobra turystyczna wizytówka - mówi. Jaka to będzie prezydentura? - Na pewno trudna - komentuje dr Kotarski. - Z jednej strony, z uwagi na to, że to tylko 2, a nie 4, czy 5 kat. Trudna będzie również pewnie dlatego, że tych obietnic padło bardzo dużo i teraz wielka, wytężona praca przed panem Fijołkiem i klubem radnych, na którego wsparcie może liczyć. Żeby to wszystko dokładnie przeanalizować, przeliczyć, na ile budżet jest w stanie wytrzymać. Trzeba się będzie w tym czasie wykazać, że część z tych najważniejszych obietnic zostanie zrealizowana. To jest wyzwanie.

