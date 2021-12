Dr Maciej Kuligowski z Przemyśla z ogólnopolską nagrodą "Złota Synapsa"

Dr Kuligowski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu oraz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od niemal 30 lat związany jest z oddziałem podkarpackim (wcześniej rzeszowskim) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego był prezesem przez dwie kadencje (aktualnie wiceprezes). W latach 2008-2018 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego na Podkarpaciu. Stworzył jedyny w regionie oddział psychosomatyczny, którego był kierownikiem. Pełnił również funkcję dyrektora medycznego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojskowego w Przemyślu.

Od około 10 lat jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne". Konferencja co roku gości ok. 500 uczestników z całego kraju i najwybitniejszych wykładowców z Polski, Ukrainy, Francji i Słowacji. W 2020 r. była to jedyna na żywo zorganizowana konferencja psychiatryczna w kraju, gdzie ponadto po raz pierwszy omawiano wpływ Covid-19 na zdrowie psychiczne.