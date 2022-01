Dramatyczny przyrost zgonów na Podkarpaciu. Jeden z najwyższych wskaźników w Polsce!

Co piąty test jest pozytywny! Będą darmowe maseczki dla mieszkańców Podkarpacia?

2021 to pierwszy pełny rok z Covid-19, a 2019 to ostatni pełny rok bez tej choroby. Z kolei rok 2020 był nietypowy, gdyż dopiero pod koniec marca zaczęły się pojawiać w Polsce pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem, a ponadto początek tego roku przyniósł spadek śmiertelności, co przełożyło się na ogólny wynik roczny.

Dopiero porównanie liczby zgonów w 2021 i 2019 daje smutny obraz tego, jak bardzo koronawirus wpłynął na nas. Dane opublikowano w Rejestrze Stanu Cywilnego. Średnia liczba zgonów w kraju w 2021 w stosunku do 2019 zwiększyła się aż o 26,75 proc. Zmarło o ok. 110 tys. osób więcej. Rejestr obejmuje wszystkie przypadki śmierci w naszym kraju, bez względu na przyczynę.