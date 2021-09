Drastyczna sytuacja w Krościenku Wyżnym. Mężczyzna przywiązał psa do haka holowniczego. Żona odjechała, ciągnąc zwierzę za autem [ZDJĘCIA] Ewa Gorczyca

Ta drastyczna sytuacja miała miejsce w Krościenku Wyżnym. Kobieta zatrzymała samochód dopiero po przejechaniu dwóch kilometrów główną drogą prowadząca przez wieś. Suczka mocno ucierpiała, ale przeżyła. To, co szczególnie bulwersuje, to fakt, że kierująca ledwie tydzień wcześniej została skazana nieprawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad zwierzętami.