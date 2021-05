Drodzy Seniorzy! Zapraszamy na I Forum Aktywnego Seniora. Już 16 czerwca spotkamy się w internecie

Z przyjemnością zapraszamy na I Forum Aktywnego Seniora, które odbędzie się już 16 czerwca o godz. 12.00. W trosce o bezpieczeństwo uczestników wykłady będą transmitowane w internecie. Hasłem przewodnim spotkania będzie „Zdrowy i bezpieczny senior”.

- Pandemia koronawirusa zmieniła wiele sfer naszego życia. Znacząco wzrosła nasza aktywność w Internecie, a troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wymusiła m.in. wprowadzenie nowej formuły spotkań - wyjaśnia Iwona Adamek, zastępca redaktora naczelnego ds. multimediów - Organizujemy nasze Forum na stronie internetowej nowiny24.pl po to, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani seniorzy. By uczestniczyli w spotkaniu w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu, gwarantując im tym samym maksymalne bezpieczeństwo. A to właśnie ono jest dziś najważniejsze - dodaje.

GOŚĆ SPECJALNY

Gościem specjalnym Forum Seniora będzie prof. Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki oraz wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Profesor Jerzy Bralczyk powie nam „Jak dogadać się między pokoleniami?” Przybliży, co jest najważniejsze w rozmowie z drugim człowiekiem. Wyjaśni, dlaczego powinniśmy rozmówcę lubić, ale już niekoniecznie go kochać i w czym tkwi sekret dobrego porozumienia. Dowiemy się też, co kryje się pod słowem „wgady”, dlaczego gadanie było kiedyś ważniejsze od mówienia i jak rozmowa może zmienić świat.

PROGRAM FORUM SENIORA

Ludzkim głosem o prawie, czyli jak nie dać się oszukać i jak walczyć o swoje prawa - radca prawny Piotr Wódkowski opowie o nieuczciwych działaniach firm, na które, jak pokazują statystyki, najbardziej narażone są właśnie osoby starsze.

Bezpieczny senior - z aspirantem Jerzym Ossolińskim z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie porozmawiamy o profilaktyce społecznej, a w szczególności o bezpieczeństwie osób starszych i przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom.

Z kolei Rafał Śliż - rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie - wytłumaczy seniorom do czego służy Internetowe Konto Pacjenta i pokaże, jak z niego korzystać.

O rehabilitacji seniorów w dobie pandemii porozmawiamy z fizjoterapeutą dr. Grzegorzem Magoniem.

Zaćma i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - dr Justyna Mazur-Samela z Ośrodka Chirurgii Oka prof. Zagórskiego opowie o pierwszych objawach tej choroby oraz nowoczesnych metodach jej leczenia.

Na zakończenie Forum razem z Danutą Wojnar-Płazą - członkinią Zarządu Klubu Seniora PTTK w Rzeszowie - zabierzemy Was w Podróże małe i duże. Pani Danuta zdradzi seniorom swój przepis na bezpieczne spędzanie czasu na Podkarpaciu i poprawę jakości życia.

