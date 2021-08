Drogi ze Słociny do centrum Rzeszowa przez ogródki działkowe raczej nie będzie [ZDJĘCIA]

Jeszcze przed trzema miesiącami władze miasta rozważały poprowadzenie łącznika ul. Krzyżanowskiego do ul. Wieniawskiego przez teren Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zalesie”, co spotkało się z protestami działkowców. Założenia mówiły, że ma to być droga dwupasmowa dla każdego z kierunków jazdy, uzbrojona w ścieżkę rowerową i chodniki dla pieszych. Protestem tym silniejszym, że miałaby przebiegać przez środek terenów działkowych. Poniedziałkowe spotkanie z prezydentem Fijołkiem na działkach rozwiało nadzieję na realizację tego planu.

- Mija czterdzieści lat, od kiedy z całą rodziną opiekujemy się swoja działką, nie można siedemdziesięcioletnich ludzi zmuszać do opuszczenia ich miejsca na ziemi – protestowała jedna z uczestniczek spotkania.

Prezydent Fijołek zapewnił, że ten plan już został porzucony, powstała jego robocza wersja „łagodniejsza”: jezdnia dwupasmowa, po jednym pasie w każdym kierunku. Przyznał też, że o ile realizacja wersji pierwotnej skazywałaby na likwidację 70-80 działek rodzinnych, to nowa koncepcja ograniczyłaby skalę likwidacji do 40. I ten wariant też został odrzucony przez działkowców, którzy w końcu wyartykułowali oczekiwanie, że droga tak, ale nie przez działki.