Druga porażka Handball Stali Mielec. Rywal znów nieznacznie lepszy [ZDJĘCIA]

Pojedynek drużyn, które w poprzednim sezonie do końca walczyły o utrzymanie, z pewnością wzbudzał emocje w obu obozach. Dodatkowo w wyjściowej szóstce Stal zagrali dwaj byli gracze Piotrkowianina, Damian Procho, który ostatni sezon grał w Padwie Zamość, ale wcześniej przez lata był bramkarzem Piotrkowa oraz Grzegorz Sobut.

Ten ostatni grał tam przez ostatnie trzy sezony i doskonale zna kąty hali w Piotrkowie i to się potwierdziło w meczu. Mniej widoczny w poprzednim meczu rozgrywający, tym razem zaczął bardzo aktywnie. Musiał zastąpić kontuzjowanego Miljana Ivanovicia. To on rzucił pierwszą bramkę dla mielczan, brał na siebie grę, nie bał się oddawać rzuty. Kibicom Stali z pewnością przypomniał się Sobut sprzed lat, kiedy w barwach tego klubu zdobywał tytuł króla strzelców ekstraklasy.

Niestety Stali gra się nie układała. Był faul w ataku, zgubiona piłka, niewykorzystany karny i gospodarze szybko odskoczyli na kilka oczek (4:1, 6:2). To zmusiło trenera Glińskiego do wzięcia czasu. „Z takim nastawieniem i zaangażowaniem, nic im nie zrobimy” – upominał swoich graczy. To pomogło, bo Stal nie tylko przełamała się w ofensywie, ale znacznie szczelniej ustawiali obronę. Efekt był taki, że po trafieniu Sobuta zrobiło się 7:6. Wyrównać mógł Paweł Wilk, ale jego rzut obronił Ligarzewski. Udało się to kilka minut później Michałowi Chodarze (9:9).