Drugi rok pandemii łaskawszy dla zadłużonych seniorów. Ich zaległości przestały rosnąć [INFOGRAFIKI]

Wbrew pozorom seniorzy, czyli osoby w wieku powyżej 65 lat, nie są najbardziej zadłużoną grupą w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osób, które ukończyły 65 lat, żyje w Polsce 6 732 360, co stanowi 21,4 proc. ogółu populacji dorosłych Polaków. Tymczasem wśród 2 699 914 dłużników odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonior i bazie informacji kredytowych BIK na koniec listopada 2021 r. osób w tym wieku było 383,2 tys., czyli 14,2 proc.

- Reprezentacja seniorów wśród niesolidnych dłużników pozostaje więc niższa niż w całym społeczeństwie, choć czas pandemii dał im się mocno we znaki - twierdzi BIG InfoMonitor.

Procent zadłużonych seniorów do ogólnej liczby seniorów w województwach. Norbert Ziętal

Chodzi o osoby, które mają przeterminowane zaległości, czyli takie, których minął termin spłaty. W 2020, czyli pierwszym roku pandemii, gdy młodszym pokoleniom pozbawionym pokus i okazji do wydatków ubywało nieopłaconych w terminie rachunków i rat kredytów, to sytuacja osób w wieku 65+ się pogarszała i przybyło im ok. 1 mld zł zaległości. W 2021 r. sytuacja się zmieniła i łączne zadłużenie seniorów spadło o ok. 170 mln, a o 123 złotych średnie zadłużenie przypadające na jedną starszą osobę.