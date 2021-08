Dubiecko. Ukradli puszkę przeznaczoną na datki dla chorego chłopca. Szybko wpadli w ręce policjantów, a mieli na koncie więcej grzechów

Policjanci z Komisariatu w Dubiecku przyjęli zawiadomienie o kradzieży puszki, przeznaczonej na wolne datki, stojącej na ladzie, w lodziarni w Dubiecku. Pieniądze przeznaczone były na chore dziecko.

Mundurowi natychmiast zajęli się sprawą i szybko wytypowali dwie osoby mogące mieć związek z tą kradzieżą. Oboje byli znani policjantom z wcześniejszych kradzieży.

39-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego oraz 40-letnia mieszkanka Rzeszowa jechali rowerami. Mundurowi mieli wątpliwości czy są oni faktycznie właścicielami jednośladów. Oboje nie potrafili wyjaśnić skąd je mają, dlatego zostali przewiezieni do komisariatu. Mieli przy sobie pieniądze, a w plecaku kobiety były brzeszczoty do cięcia metalu i nożyce do cięcia blachy.