Duńczycy wygrywali w Gdańsku. Spory ścisk przed ostatnią rundą. Medale rozdane zostaną w Rybniku. Wilki daleko

Organizatorzy europejskiego czempionatu po raz drugi w historii zawitali do Gdańska. Wydaje się, że to był sentymentalny powrót, ponieważ to właśnie w tym mieście osiem lat temu rozpoczęło się rozgrywanie tej imprezy w nowej formule, która obowiązuje do dzisiaj. Gdański tor w ostatnich latach przeważnie nie rozpieszczał kibiców, ale tym razem nie można było narzekać na nudę i jazdę gęsiego.

Już pierwsza seria startów zwiastowała spore emocje, bo nie brakowało w niej twardej i efektownej jazdy. W drugim biegu Smektała i Madsen najpierw uporali się z Pawlickim, a potem do samej kreski walczyli o zwycięstwo. Podobnie było w gonitwie trzeciej, gdzie po starcie prowadził jadący z dziką kartą Pieszczek, ale najpierw wyprzedził go Lambert, a na kresce „strzelił” go jeszcze Lebiediew. W wyścigu czwartym defensywną akcją popisał się natomiast Pedersen, który bez pardonu powstrzymał rozpędzającego się Łogaczowa i pognał po trójkę. Potem jednak okazało się, że Duńczyk nie będzie kontynuował udziału w zawodach z powodu problemów zdrowotnych.