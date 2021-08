Duże mistrzostwa szachowe w Rzeszowie. PGNiG Termika Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych

Ma to być prawdziwe szachowe święto w Rzeszowie. Do stolicy Podkarpacia w dniach 24 - 30 sierpnia przyjedzie 938 młodych szachistów, by zmierzyć się w PGNiG Termika Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych. Wśród zawodników są medaliści Mistrzostw Europy i Świata w kategoriach juniorskich.

- To będzie niesamowite uczucie gościć po raz drugi tylu młodych szachistów w Rzeszowie. To będzie również ogromna promocja Województwa Podkarpackiego i miasta Rzeszów. Przyjedzie również mnóstwo rodziców, opiekunów i działaczy szachowych z całej Polski

- mówi Krzysztof Skiba, wiceprezes Podkarpackiego Związku Szachowego