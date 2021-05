Duże pieniądze z Europejskiego Programu Odbudowy trafią m.in. do służby zdrowia i firm poszkodowanych przez pandemię

- To 750 mld euro w formie dotacji i pożyczek przeznaczonych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Lewica głosowała za gdyż postanowiła, że będzie odpowiedzialna i do tego planu dołoży swoje punkty. Wiedziała, jak ten plan będzie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, spójności i przyszłości całej Unii Euriopejskiej - mówi Łukasz Rydzik, sekretarz Biura Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy w Sejmie.

Jak dodaje, Lewica postawiła pewne warunki. M.in. to, aby 30 proc. pieniędzy z tej pomocy trafiło do samorządów, 850 mln euro zostało przekazanych na szpitale powiatowe, 300 mln euro dla firm poszkodowanych dla firm poszkodowanych przez pandemię, w szczególności z branży hotelowej i gastronomicznej. Ponadto budowa 75 tys. mieszkań na wynajem oraz powstaniem komitetu monitorującego wydawanie pieniędzy z tej puli.

Jak argumentują kwota 850 mln euro dla szpitali powiatowych, będzie dla nich wsparciem nie do przecenienia.

- Inne partie nie chciały poprzeć ratyfikacji funduszu. Myślały, że w ten sposób uda się doprowadzić do rozłamu i nowych wyborów. Oczywiście, byłoby to totalnie nierealne, aby do takiej sytuacji mogło dojść. Prawdopodobnie zakończyłoby się to dłuższymi rozmowami wewnątrz koalicji rządzącej i wzmocniłoby obóz Zbigniewa Ziobry - dodaje Rydzik.