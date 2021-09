Duże zainteresowanie karnetami na Asseco Resovię. Dziś rezerwacja dla wszystkich chętnych. Jadą na Podpromie kolejni resoviacy

- Cieszymy się z gry jaką zaprezentowała nasza drużyna podczas sparingów z Czarnymi Radom i Politechniką Lublin, które dysponują ciekawymi składami. Trzymamy mocno kciuki za reprezentację Polski oraz za Słowenię, którą prowadzi trener Alberto Giuliani, aby grały w mistrzostwach jak najdłużej. Najlepiej do samego końca - mówi Piotr Maciąg, prezes Zarządu Asseco Resovii.

Kilka dni temu zakończył się pierwszy etap rezerwacji karnetów na mecze rzeszowskiej drużyny w nadchodzącym sezonie. Przeznaczony był wyłącznie dla posiadaczy karnetów z sezonu 2020/2021. Dziś (od godz. 18) początek drugiego etapu rezerwacji karnetów otwartej dla wszystkich kibiców. Będzie trwał do 28 września. Rezerwacji karnetów można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system rezerwacyjny pod adresem bilety.assecoresovia.pl. - Jesteśmy zadowoleni z relatywnie dużego zainteresowania karnetami. To jest dobra wiadomość - twierdzi prezes Maciąg. - Wyraźnie widać, że po roku przerwy kibice są stęsknieni za oglądaniem na żywo naszej drużyny i odliczają dni do rozpoczęcia nowego sezonu.