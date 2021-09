Dwa autobusy dla osób niepełnosprawnych z Ropczyc i Wielopola Skrzyńskiego

W ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ Witold Darłak, starosta powiatu ropczycko- sędziszowskiego wraz ze swoją zastępczynią Bernadetą Frysztak podpisali aneks do umowy pomiędzy PFRON - oddział w Rzeszowie a powiatem ropczycko-sędziszowskim. W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokumenty zatwierdził Maciej Szymański. Dzięki temu powiat mógł sfinansować zakup dwóch autobusów dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiat zakupił 18-miejscowy autokar, przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Będzie on służył uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej Ropczyce Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 157 336,70 zł.

Drugi zakup, sfinansowany przy wsparciu ze środków PFRON to 23-miejscowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Będą z niego korzystać niepełnosprawni, dowożeni do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w gminie Wielopole Skrzyńskie. Kwota dofinansowania zakupu wyniosła 240 071,00 (udział środków PFRON 70%).

Łączna kwota dofinansowania zakupu dwóch środków komunikacji zbiorowej wyniosła 397 407,70 zł.