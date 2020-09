Dwa brązowe medale zawodników KSW Sokół Jarosław podczas mistrzostwa Polski kadetów starszych w kickboxingu [ZDJĘCIA]

Nasi zawodnicy rywalizowali w najbardziej obsadzonych kategoriach wagowych.

- Igor w pierwszej walce pokonał przez przewagę techniczną rywala z Łodzi, natomiast drugą walkę rozegrał na swoją korzyć 3:0. Niestety ze względu na kontuzję zmuszeni zostaliśmy do zakończenia rywalizacji z brązowym medalem. Kacper z kolei, w pierwszej walce pokonał jednogłośnie na punkty przeciwnika z ŁKS Boks Łódź i przeszdł do strefy medalowej. W drugiej walce spotkał się z zawodnikiem z Oborowa. W walce od początku dominował, ale został trafiony w wątrobę i lekarz zawodów zdecydował o przerwaniu walki. Tak więc ostatecznie zawodnicy KSW Sokół Jarosław wywalczyli dwa brązowe medale, co jest znakomitym wynikiem