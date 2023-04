Dwa razy chciał zabić żonę. Najpierw ją dusił, potem zaatakował nożem. Usłyszał wyrok

Jak poinformował w czwartek Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, 21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok, na mocy którego uznał Zbigniewa C. za winnego zarzucanych mu przestępstw, tj. dwukrotnego usiłowania zabójstwa żony Barbary C. i powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami najbliższymi, tj. żoną i synem Łukaszem C.

Sąd skazał Zbigniewa C. na karę łączną 17 lat pozbawienia wolności. Ponadto orzekł wobec niego zakaz kontaktowania się z Barbarą C. oraz zbliżania się do niej na odległość nie mniejszą niż 50 m - przez 10 lat. Sąd orzekł też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego Łukasza C. na odległość nie mniejszą niż 50 m - przez dwa lata. Dodatkowo orzekł od oskarżonego na rzecz Barbary C. 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.