Dwa turnieje o medale European Individual Ice Speedway Championship! Oba odbędą się w Polsce, w Sanoku i Tomaszowie Mazowieckim

- Polska zebrała wysokie oceny za organizację dwóch ostatnich edycji kontynentalnego czempionatu - mówi przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe, Piotr Szymański. - Chęć dalszego rozwoju imprezy, a w ślad za tym większej ekspansji ice speedwaya na terenie naszego kraju, spowodowała narodzenie się koncepcji organizacji dwóch turniejów - w dwóch różnych miastach. Cieszę się, że do Tomaszowa Mazowieckiego dołączy w tym roku Sanok, który ma przecież tak bogate tradycje, jeśli chodzi o lodową odmianę żużla - dodaje Szymański.

Sanok gotuje się do Mistrzostw Europy w ice racingu. Lutowy mróz może tylko pomóc...

Właśnie w Sanoku, na torze „Błonie”, odbywały się już zawody najwyższej rangi. To tam, w 2008 roku, zorganizowano pierwszy raz w Polsce Indywidualne Mistrzostwa, które przeszły do historii także dlatego, że właśnie wtedy jedyny raz doszło do triumfu zawodnika spoza Rosji. Wygrał reprezentant Austrii Franz Zorn. Pozostałe kontynentalne czempionaty organizowane w Polsce wygrywali Rosjanie. Na torze Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim zwyciężali: Dmitriy Soliannikov (2020) oraz Nikita Bogdanov (2021).