Dwie akcje poszukiwawcze bieszczadzkich goprowców z użyciem drona [ZDJĘCIA]

- 12 stycznia na prośbę policji wsparliśmy poszukiwania mężczyzny w Bukowsku natomiast 13 stycznia zaginionej mieszkanki Nowego Sącza - dodają ratownicy.

Goprowcy tłumaczą, że poszukiwania z pomocą statku bezzałogowego polegają na przelocie w wyznaczonym sektorze i wyokonaniu od kilkudziesięciu do kilkuset zdjęć, tworząc w ten sposób ortofotomapę terenu.

- Następnie oprogramowanie Saruav przy pomocy skomplikowanych algorytmów przeszukuje zdjęcia pod kątem tych, na których potencjalnie możne znajdować się człowiek. Jeśli program wskaże takie miejsce, analityk potwierdza lub odrzuca wytypowanie jako trafne lub błędne wskazanie - wyjaśniają.

Dodają, że do chwili obecnej nie udało się znaleźć zaginionego mężczyzny z Bukowska. Z kolei nowe poszlaki w sprawie zaginionej kobiety z Nowego Sącza doprowadziły dziś do odnalezienia jej ciała (miejsce odnalezienia znajdowało się poza wskazanymi sektorami do przeszukania przez operatorów ich drona).