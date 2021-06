Dwie firmy będą budować S19 na południu Podkarpacia. 20 km drogi ekspresowej z Iskrzyni do Dukli ma kosztować 844 mln zł

Ostatni odcinek S19, z Dukli do granicy ze Słowacją w Barwinku, w fazie przygotowań. Trwają badania geologiczne. Budowa będzie trudna.

W połowie tego roku ma być gotowa koncepcja programowa S19 z Dukli do Barwinka. To ostatni odcinek trasy Via Carpatia na terytorium Polski i zarazem jeden z trudniejszych w realizacji. Poprowadzi do granicy ze Słowacją.