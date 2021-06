Dwie firmy sponsorujące żużel w Rzeszowie zawieszają sponsoring klubu. Piszą: mamy środki oraz kompetencje do przejęcia władzy

"Drodzy Kibice! Jako zarząd Stolaro Sp. z o.o. oraz Texom Sp. z o.o (jedni z głównych sponsorów wspierający rzeszowski żużel) chcielibyśmy przeprosić kibiców za zaistniałą wczoraj sytuację. Jako sponsorzy, ale głównie jako wieloletni kibice jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zaniepokojeni wczorajszymi wydarzeniami. Uważamy, że to co się wczoraj stało to efekt zaniedbań i zaniechań obecnego zarządu pod wodzą Pana Prawelskiego oraz doboru nieodpowiednich osób w klubie.

Ponadto zgłoszone zostały do nas informacje o potencjalnych nieprawidłowościach finansowych ze strony Pana Prawelskiego oraz Pana Kondrackiego. Działając w dobrym imieniu ww. Panów oraz dbając o własne środki przekazane do klubu chcemy przeprowadzić audyt tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości oraz oczyścić dobre imię wyżej wymienionych Panów. Jedynymi kompetentnymi osobami w klubie są według Nas Pan prezes Jan Madej oraz członek zarządu Pan Łukasz Rojek z którymi podpisywaliśmy umowę oraz mamy do nich pełne zaufanie.

Nie wyobrażamy Sobie dalszej współpracy w zarządzie oraz w strukturach RzTŻ Rzeszów z następującymi osobami:

Pan Zbigniew Prawelski, Pan Tadeusz Kuśnierz, Pan Mariusz Kondracki, Pan Józef Lis oraz szczególnie Pan Włodzimierz Gugała.

Uważamy, że ww. osoby pomimo najszczerszych chęci działają na szkodę rzeszowskiego żużla. Wynika to Naszym zdaniem z nieumiejętności zarządzania bądź braku kompetencji do piastowania zajmowanych przez Siebie stanowisk. Na dzień 07.06.2021 zawieszamy współpracę oraz sponsoring do czasu podania się do dymisji ww. osób.

Informujemy, że mamy środki oraz kompetencje do przejęcia władzy w sekcji żużlowej drużyny startującej w 2 lidze żużlowej, w czasie, aby miała jeszcze realne szanse walki o play off oraz awansu do 1 ligi.

Mamy nadzieję, że nie jest jeszcze za późno dla żużla w Rzeszowie.

Z poważaniem

Michał Drymajło - Stolaro Sp. z o.o.

Krystian Woś - Texom Sp. z o.o."