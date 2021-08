Dwie mieszkanki Przemyśla oszukane przez fałszywego sprzedawcę owoców i warzyw

- Do mieszkania seniorki zapukał mężczyzna, oferując sprzedaż ziemniaków, jajek i jabłek. Gdy się okazało, że starsza pani wszystko ma i niczego nie potrzebuje, "handlarz" poprosił kobietę, by rozmieniła mu tysiąc złotych na drobniejsze, gdyż posiadał dwa banknoty po 500 zł

Innym razem 79-letnia kobieta postanowiła skorzystać z oferty i ufnie wpuściła "handlarza" do mieszkania. W pewnym momencie sprzedawca poprosił, by właścicielka rozmieniła mu dwa banknoty 500-złotowe na drobniejsze. Seniorka, nie spodziewając się złych zamiarów ze strony nieznajomego, poszła do pokoju po pieniądze. Następnie przekazała gotówkę mężczyźnie, który jednocześnie poprosił ją o reklamówkę na zamówione ziemniaki, które miał przynieść z samochodu zaparkowanego pod blokiem. Niestety nie wrócił już do jej mieszkania z pieniędzmi oraz zamówionym towarem.

Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich o niewpuszczanie do domów nieznajomych osób. Oszuści naprawdę nie mają skrupułów, a ich ofiarami padają zazwyczaj osoby starsze, które z reguły mieszkają samotnie i są ufne.